Dokter Geert Meyfroidt ruilt intensieve zorg in voor  Ronde van Vlaanderen: "Even zonder coronapatiënten"

De Ronde van Vlaanderen, is de hoogmis van de Vlaamse koers en zo ziet ook arts Geert Meyfroidt dat. Voor het tweede jaar op rij laat hij, met grote bezorgdheid, de intensieve zorg afdeling van het UZ Leuven even achter zich en waagt hij zich in het koerspeloton. "Voor alle duidelijkheid, ik was daar om te werken, niet als toeschouwer", verduidelijkt dokter Meyfroidt eerst. "Elk jaar zijn er een paar dokters die meerijden in de koers om kleine medische problemen op te lossen. Daarnaast moeten we bij valpartijen ook kijken of de renners in orde zijn en indien nodig kunnen we ook intensieve zorgen toedienen."