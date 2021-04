Kinderen vinden verloren postpakjes en spelen zelf voor postbode

Drie kinderen uit Dworp hebben vorige week de vondst van hun leven gedaan: tijdens het buiten spelen vonden Edward Maeschalck (11) en de broers Arthur (12) en Louis (11) De Bruyne vier ongeopende kartonnen dozen midden op straat. "We waren op weg naar de tennis en we zagen een paar dozen midden op straat liggen. We vonden dat vreemd en dus zijn we gestopt om te kijken. Toen zagen we dat het 4 ongeopende postpakketten waren. Eerst vonden we dat heel tof, want er zat een beatbox tussen en een strip van Jommeke", vertelt Arthur aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Maar toen zagen we de adressen op de pakjes staan en hebben we beslist om ze naar de rechtmatige eigenaars te brengen. Het voelde niet eerlijk om de pakjes te houden, wij zouden het ook niet leuk vinden, moesten wij onze bestelde pakjes nooit bezorgd krijgen."

De jongens maakten er hun missie van om de pakjes af te leveren aan de bestemmelingen. "We hebben gekeken waar de bestemmelingen woonden en dat was allemaal in de buurt, dus zijn we zelf voor postbode gaan spelen en hebben we alles rondgebracht", vertelt Louis. "Mensen waren blij en dankbaar dat wij hun pakjes kwamen leveren."

