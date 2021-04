Kinderkampen in Antwerpen gaan ondanks slechte weer van start: "Blij dat ik met vriendinnetjes kan spelen"

De kinderkampen van de organisatie Coccolarte gaan vanaf vandaag van start in hartje Antwerpen. Door corona moeten de kampen in bubbels van maximaal 10 kindjes georganiseerd worden, maar dat houdt de organisatie niet tegen. Zelfs in slechtere weersomstandigheden kunnen de kampen probleemloos doorgaan. "We kunnen alles perfect coronaproof organiseren", zegt organisator Liesje Deckmyn.