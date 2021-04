Lembekenaren missen Sint-Veroonmars opnieuw: "Radiouitzending steekt inwoners hart onder de riem"

Dat ook dit jaar de editie van de paasprocessie niet kan doorgaan, hakt er zwaar in bij heel wat inwoners. Maar dat is buiten Elias Ysebaert gerekend. Als Lembekenaar ging hij op zoek naar een alternatief en dat heeft hij gevonden in een bijzondere radiouitzending op lokale radio Victoria. "Alle Lembekenaren kunnen vandaag genieten van een twee uur durend radioprogramma over de Sint-Veroonmars", zegt Ysebaert. "Op deze manier hopen we de Lembekenaren een hart onder de riem te steken."