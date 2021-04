Kaap van 900.000 bevestigde besmettingen bereikt in ons land, aantal nieuwe besmettingen daalt wel 

In Duitsland werkt het eerste vaccinatiecentrum dat wordt beheerd door het Duitse leger 24 uur per dag. In het centrum, gelegen in Lebach, vlakbij de Franse grens in de deelstaat Saarland, werken 110 militairen de klok rond.

De premier van Saarland, Tobias Hans, had vorige week een "vaccinatiemarathon" aangekondigd, omdat zijn staat 81.900 extra doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin had ontvangen. De militairen werken in drie shifts en kunnen ongeveer 1.000 vaccins per dag zetten. Tot nu toe zijn tot mei 14.000 nachtelijke afspraken gemaakt in het centrum.