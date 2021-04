Van 24 graden naar buien, korrelhagel en een donderslag: tot en met woensdag krijgen we aprilse grillen

Maandagavond en -nacht worden de buien talrijker vanaf de Noordzee. Daarbij is ook onweer mogelijk. Bovendien daalt de sneeuwgrens, waarbij er niet alleen sneeuw mogelijk is ten zuiden van Samber en Maas, maar ook in een deel van Midden­ België. Tijdens wat intensere bui is het goed mogelijk dat het ook in Laag­ België even wit wordt.



De wind uit het noordwesten wordt matig in het binnenland, maar blijft meestal krachtig aan de kust. De minima liggen tussen ­4 graden in de Hoge Venen tot +3 graden aan de kust, terwijl het kwik in het centrum van het land rond het vriespunt blijft hangen.