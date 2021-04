Mechelen vangt als eerste in Vlaanderen exotische schildpadden met vangroosters

Mechelen wil nu komaf maken met de schildpadden via vangroosters (zie foto) waar de dieren invallen en niet meer uitraken. "Dat is op zich een goed idee. In Mechelen zwemmen geen krokodillen dus zijn er geen natuurlijke vijanden. Europa heeft die drie schildpadsoorten als invasief aangeduid dus moeten ze bestreden worden. Bij ons valt de schade aan de natuur en biodiversiteit eigenlijk goed mee", relativeert Verbelen. In andere Europese landen is het probleem acuter.

"Het is hier te koud voor de schildpadden om zich succesvol voort te planten. Ze leggen hun eieren in de grond, normaal doet de zon de rest. Daarvoor moet het weken aan stuk warmer dan 24 graden zijn. Er komen in Vlaanderen dus geen nieuwe waterschildpadden bij tenzij er nieuwe worden losgelaten. Al zijn er klimaatmodellen die aangeven dat we tegen 2050 wél op dat punt kunnen belanden. In het zuiden van Europa komen de eieren nu al wel uit en bedreigen de exoten de inheemse soorten zoals de moerasschildpad. Een roodwangschildpad wordt in ideale omstandigheden trouwens gemakkelijk 40 tot 50 jaar oud."