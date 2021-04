Moderne Jan Van Eyck siert muur in Maaseik: "Het mocht wel eens een update krijgen"

Het is duidelijk dat Van Eyck met kop en schouders boven zijn tijdgenoten uitsteekt. Hij wordt tijdens zijn leven al zeer gewaardeerd als kunstenaar en verdient goed zijn brood.

Zo geeft Filips de Goede de opdracht om de jaarlijkse vergoeding van Van Eyck om te zetten in een levenslang pensioen, want “we zullen nooit meer iemand vinden die zo uitmuntend is in zijn kunst en wetenschap”, schrijft hij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jan Van Eyck sommige van zijn werken signeert. Dat is voor die tijd erg uitzonderlijk, maar hij is een echte persoonlijkheid.