Nachtvorst baart fruittelers voorlopig geen zorgen: "Maar door lagere temperaturen kan bestuiving probleem zijn" 

Vorstschade mag er dan misschien niet zijn, maar de lagere temperaturen van de komende dagen kunnen mogelijk wel voor een kleinere oogst zorgen. "Door die lage temperaturen kan de bevruchting in het gedrang komen", legt Vandendaele uit. "Want de gewone honingbijen, die belangrijk zijn voor de bestuiving, die vliegen niet onder 5 graden. Vandaag is het bijvoorbeeld net vijf graden en we zien dat we nu al zijn aangewezen op andere bestuivers, zoals hommels, die wel vliegen bij lagere temperaturen. Maar de bevruchting kan dus echt wel in het gedrang komen, waardoor we wel eens een kleiner oogst kunnen hebben."