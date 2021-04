NASA-helikopter bijna klaar voor historische Marsvlucht, nu de koude nacht nog overleven

Helikoptervliegen op Mars is een kunst op zich, want de planeet heeft een veel ijlere atmosfeer dan de aarde. Een helikopterwiek gaat omhoog omdat de luchtdruk erboven lager is dan eronder, maar op Mars is het erg moeilijk om een drukverschil dat groot genoeg is te creëren. Een gewone drone zou dus niet van de grond geraken op Mars.

Ingenuity is speciaal voor deze missie ontworpen en heeft een enorme propeller (1,2 meter) in vergelijking met het gewicht (1,8 kg). Het vreet energie om het toestel in de lucht te houden. Temeer omdat er tegelijk allerlei metingen moeten gebeuren en zoals gezegd de batterij ook ’s nachts de apparatuur warm moet houden.

