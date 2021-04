Ook dit jaar blijven de paarden in Hakendover op stal: "In 2022 zorgen we voor een uitzonderlijke processie"

"Het is hier doodstil", zegt Liesbeth Vanhelmont van het organiserende comité. "Normaal is het dorp al enkele dagen in feeststemming, maar helaas is de feestvreugde ver te zoeken. Iedereen vindt het ontzettend jammer dat de processie voor de tweede keer niet kan doorgaan. Vorig jaar hoopten we dat het dit jaar zou kunnen plaatsvinden, maar helaas ook dit jaar gooit het coronavirus opnieuw roet in het eten. En dan besef je maar al te goed wat voor een ellendig virus het is waardoor je toch heel wat moet opgegeven."