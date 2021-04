Provincie Oost-Vlaanderen doet mee aan burgeronderzoek naar hitte en droogte: "Meettoestellen op 11 verschillende plaatsen."

In Oost-Vlaanderen staan er intussen in 11 provinciale eigendommen 16 meetpunten. Op elk meetpunt verzamelt een slimme sensor de gegevens. Bij de centra voor milieu- en natuureducatie staan er in Bastion VIII in Dendermonde, Fabriek Energiek in Zelzate en De Kaaihoeve in Zwalm. Verder zijn er ook meetpunten in de provinciale bossen en recreatiedomeinen Het Leen in Eeklo, Het Kloosterbos en domein Puyenbroek in Wachtebeke, centrum De Boerekreek in Sint-Laureins, domein Nieuwdonk in Berlare, domein De Brielmeersen in Deinze en domein De Ster in Sint-Niklaas. In sommige domeinen staan er zelfs meerdere, legt Riet Gillis uit: "De bedoeling is net om op verschillende soorten plaatsen te meten. In het Kloosterbos bijvoorbeeld staat een sensor in een stukje heide, op een open ruimte. Maar ook dieper in het bosgedeelte bij de vijver. Daar zullen we wellicht verschillen zien in de metingen, omdat het op een open ruimte veel warmer is en de grond er droger is."

