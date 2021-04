Poetin ondertekent wet waardoor hij nóg twee keer president van Rusland kan worden

De wet was in maart definitief aangenomen door het Russisch parlement, na het grondwetsreferendum in de zomer van 2020. De wet zet de teller van het aantal mandaten dat hij al bekleedde nu op nul.

Volgens de vroegere grondwet uit 1993 had Poetin het Kremlin in 2024 moeten verlaten. Door de annulering van zijn huidige mandaten sinds 2000, kan hij nu ook kandideren bij de volgende twee presidentsverkiezingen en zo dus in theorie blijven regeren tot 2036. Of hij dat zelf ook van plan was, laat Poetin voorlopig in het midden.