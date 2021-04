Ruim 27 ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven in nasleep van "operatie Sky", bijna 1,4 miljard euro waard 

"In onderschepte berichten speelt de internationale smokkel van cocaïne een prominente rol", klinkt het bij het parket van Antwerpen. "Op basis van die informatie werden sinds 20 februari tientallen ladingen cocaïne onderschept. Met een recordvangst van bijna 11 ton cocaïne in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 april. De drugs werden verdeeld over 9.842 pakken en zaten tussen een deklading blauw leder", zegt het parket van Antwerpen.



De diensten van de douane konden de afgelopen weken in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, het federaal parket en het parket Antwerpen in totaal zo'n 27,64 ton cocaïne in beslag nemen. Goed voor een totale straatwaarde van liefst 1,382 miljard euro. "De onderzoeken naar de betrokkenen bij deze cocaïnedossiers lopen volop", aldus het parket.