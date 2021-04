Natuur en Bos zet stewards in om de boshyacinten te beschermen: "Hou je aan de regels, dan moeten we geen wijsvinger opsteken."

Het is bijna de tijd van het jaar om te genieten van de boshyacinten. Normaal zouden ze ergens tussen half april en half mei in bloei moeten staan. In Oost-Vlaanderen vind je ze ondermeer in het Muziekbos in Ronse, het Kluisbos in Kluisbergen, het Neigembos in Ninove en het Raspaillebos in Geraardsbergen. Iedereen is welkom in die bossen. Maar om de bloemetjes te beschermen tegen onvoorzichtige wandelaars en mountainbikers, worden opnieuw stewards ingezet. Mensen van Natuur en Bos die vrijwillig een oogje in het zeil houden in de bossen.