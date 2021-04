Voor het eerst in 40 jaar wint een vrouw de internationale cartoonwedstrijd Euro-kartoenale Kruishoutem

De cartoon van Marilena Nardi bleek dus het meest in de smaak te vallen. Ze wint hiermee 1.800 euro en een trofee. Nardi focust in haar tekening op gelijke kansen voor vrouwen en het belang van een goed onderwijs. Het werk viel ook in de smaak bij premier Alexander De Croo die in het voorwoord van de catalogus commentaar geeft op het werk: "Ik heb in het bijzonder genoten van de cartoons met een feministische knipoog. De winnares toont het beeld van een vrouw die zichzelf letterlijk stapels boeken aanbindt. Om dankzij kennis hoger te kunnen staan, verder te kunnen kijken en sneller te kunnen stappen. Of zo beeld ik het mezelf toch in. Het is hoe dan ook een prachtig getekend beeld."