Ziekenhuizen moeten extra plaats vrijmaken voor coronapatiënten, in Tielt was dat vorige week al zo

Ook in het AZ Groeninge in Kortrijk wordt het krap op de afdeling intensieve zorgen. Er liggen nu ongeveer evenveel patiënten als in de eerste en tweede golf. Maar alles is er onder controle, zegt het ziekenhuis. Ze kunnen desnoods nog intensieve bedden plaatsen in de recovery afdeling of in de operatiezalen.

Ook in het AZ Delta in Roeselare is alles onder controle op de afdeling intensieve zorgen en kunnen er zonodig nog extra bedden worden klaargemaakt.