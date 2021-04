18% van de West-Vlamingen werd al voor de eerste keer gevaccineerd: hoogste vaccinatiegraad Vlaanderen

Vanaf dinsdag 6 april kan je je ook inschrijven op een reservelijst om een coronavaccin te krijgen via de website QVAX.be. Op die lijst kan je aangeven op welke momenten je vrij bent om snel naar een vaccinatiecentrum te gaan. Als er overschotten zijn, kunnen de vaccinatiecentra nog mensen last minute oproepen. Enkel de vaccinatiecentra in Roeselare en Deinze gebruiken deze week de reservelijst om effectief mensen op te roepen. Eind deze week kunnen de andere vaccinatiecentra beslissen of ze de reservelijsten gebruiken.

Hierdoor kan het zijn dat je wat vlugger jouw eerste coronaprik krijgt. Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke is er met de reservelijst geen sprake van voorkruipen: "Natuurlijk volgen de vaccinatiecentra met de lijsten eerst de bevolkingsgroep, die op dat ogenblik ook in de doelgroep zit om gevaccineerd te worden. Met de reservelijst willen we de vaccins, die we hebben ook maximaal kunnen inzetten".