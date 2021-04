81 bewoners verhuizen naar de nieuwbouw van wzc Zilvervogel Reninge "Bijzonder in coronatijden"

Na 2,5 jaar kunnen de bewoners van het woonzorgcentrum in Reninge eindelijk verhuizen. In 2 dagen tijd zal iedereen verhuisd zijn en dat op een coronaveilige manier. "Het was een hele uitdaging om dat op een coronaveilige manier te doen. De voorbije twee weken konden de bewoners samen met een familielid al eens een kijkje nemen in het nieuwe gebouw en hun nieuwe kamer. Dat moest telkens ingepland worden en iedereen kreeg een tijdslot", zegt directeur Jorgen Sijoen.