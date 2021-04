Amnesty International: "Corona leidt wereldwijd tot aanval op mensenrechten"

In China verdwenen artsen en bloggers die in een vroeg stadium alarm sloegen over de corona-uitbraak of ze werden gevangengezet. Cruciale informatie werd zo wellicht te laat met de rest van de wereld gedeeld.

In de Filipijnen gaf president Duterte de politie opdracht mensen die protesteerden of ‘voor problemen zorgden’ tijdens quarantaines dood te schieten. Onder het beleid van president Bolsonaro in Brazilië escaleerde het politiegeweld tijdens de coronapandemie met zo’n 3.180 mensen gedood door de politie in de eerste zes maanden van 2020 alleen al.