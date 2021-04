35 meter lange fiets- en bustunnel wordt onder sporen geschoven aan station Kortrijk 

De werken maken deel uit van de vernieuwing van de stationsomgeving. De tunnel zal aansluiten op de nieuwe ondergrondse parking van het Conservatoriumplein. Het zal wel nog tot de zomer duren voor we de fiets- en bustunnel kunnen gebruiken.

Door de tunnel kunnen bussen straks naar de zuidzijde van het station rijden zonder dat ze gehinderd worden door het autoverkeer. Ook fietsers en voetgangers maken dan een veilige doorsteek.

Het is een huzarenstukje om de tunnel te plaatsen, vertelt Isabel Cossement van het stationsproject in Kortrijk: "Die methode is niet nieuw, maar omdat het zo'n lange tunnel is, is het toch spectaculair. De inschuifoperatie zal 8 uur duren. De voorbije dagen werden de sporen en de aarde weggenomen. Tegen morgen zal de tunnel op zijn plaats staan en worden de nieuwe sporen gelegd. Het treinverkeer zou tegen 19 april weer vlot kunnen rijden."