Beeldend kunstenaar Koen Vanmechelen blij met einde ophokplicht: "Nooit gedacht dat die dit jaar zo lang zou duren"

Koen Vanmechelen heeft op Labiomista in Genk en bij hem thuis zo'n 200 stuks pluimvee. "En altijd is er wel ergens in de wereld een ophokplicht voor pluimvee", zegt hij. "Daarom heb ik mijn kooien zodanig aangepast, dat ik snel kan schakelen als het nodig is. Ik hou er niet van om dieren in een kleine ruimte bij mekaar te houden. Onze stallen zijn ruim genoeg waardoor de kippen de ophokplicht kunnen doormaken."

"Als je al zoveel jaar met kippen bezig bent, dan weet je dat vroeg of laat er wel eens een jaar komt dat de ophokplicht zal terugkeren. Het zijn altijd dezelfde virussen die zich in een bepaalde periode laten zien. Maar ik had nooit kunnen denken dat we dit jaar met zo'n lange ophokplicht zouden zitten", zegt de kunstenaar.