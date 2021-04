BEKIJK: Hoe Zweedse autobouwer Volvo de katalysator wil worden van papadagen in Gent en Shanghai

Van Gent tot Shanghai: àlle medewerkers van Volvo hebben voortaan recht op bijna een half jaar ouderschapsverlof in de 3 jaar die volgen op de geboorte of adoptie van een kind. Dat opmerkelijke nieuws maakte de autobouwer een week geleden bekend.

In Zweden is het nu heel normaal dat vaders hun deel van het gezinswerk op hun schouders nemen. Maar dat is niet vanzelf gegaan: het was eerder een evolutie na een wettelijke revolutie. In 1974 werd komaf gemaakt met het moederschapsverlof: sindsdien heet het daar ouderschapsverlof. Het was daarmee het eerste land dat geen onderscheid meer maakte tussen vaders en moeders.

Koppels kregen destijds samen 6 maanden ouderschapsverlof, waarbij beide partners het recht hadden op de helft. Maar de vaders mochten hun 3 maanden ook aan de moeder geven.