Boerenbond voert actie in Geel: "We zijn het beu dat ze naar ons wijzen als oorzaak verdroging De Zegge"

De Zegge is een klein restant van een groter nat natuurgebied in Geel dat in de jaren '60 werd drooggelegd voor de landbouw. Iets wat de conservator van De Zegge eerder al een achterhaald plan noemde. Door de verpoldering liggen de landbouwgebieden nu lager dan het natuurgebied, en lager dan de naburige Kleine Nete.

De landbouwers stippen aan dat een deel van het door hen opgepompte water naar een gracht in De Zegge stroomt. "Dat klopt maar van die gracht belandt er geen druppel in De Zegge. Bovendien komt dat water van akkers vol kunst- en drijfmest wat niet echt verantwoord is om in een natuurgebied te gebruiken. Dat gaat ook over een kleine hoeveelheid water. In totaal worden 400 à 500 hectare landbouwgrond rond De Zegge constant drooggepompt", zegt Bert Veris van De Zegge aan onze redactie. Ook de beheerders van het natuurgebied hopen dat de ecohydrologische studie snel duidelijkheid kan scheppen.