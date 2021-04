Brussel verbiedt als eerste gewest in Europa het houden van zeeleeuwen: "Tijd dat Vlaanderen voorbeeld volgt"

In Vlaanderen is er nog het dolfinarium in Brugge en in de Zoo van Antwerpen is er een zeeleeuwenshow. "Daar moet eindelijk eens komaf mee gemaakt worden", stelt Degreef. "We beseffen dat dit niet van de ene op de ander dag kan, maar het wordt tijd dat bevoegd minister, Ben Weyts (N-VA) er wel werk van maakt. Sommigen schermen ermee dat de shows educatief zouden zijn voor kinderen. Maar wij moeten onze kinderen leren dat zeeleeuwen en dolfijnen in de vrije natuur horen en niet in gevangenschap in een dolfinarium of dierentuin, waar ze kunstjes moeten doen. Daar gaat om entertainment, amusement en niet om educatie."