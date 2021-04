Buurtprotest tegen bouwplannen voor drie nieuwe hotels in Diegem

De buurt heeft nu een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning. Daardoor komt het project bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant terecht. "We wachten nu op de hoorzitting om aan de provincie uit te leggen waarom het project volgens ons niet thuishoort in onze buurt." Gooris verdenkt de projectontwikkelaar er bovendien van de hotels op korte termijn om te willen vormen tot appartementsgebouwen. "Hotelkamers moeten ook vol geraken. En er is in Diegem nu al een capaciteit van zo'n 2500 hotelkamers. Er is zelfs al sprake van om de nieuwe hotelgebouwen om te vormen naar appartementen als de kamers niet genoeg bezet zouden geraken. Maar daarvoor zijn deze gronden niet bedoeld", aldus de bezorgde buurtbewoner.