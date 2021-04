Geen "Blokken" of "Thuis" meer via satelliet in het buitenland: VRT-programma's vanaf 1 juli niet meer op BVN

“Door digitalisering en internationalisering verandert ons mediagebruik ongelofelijk snel, net daarom moeten we partnerschappen uit het verleden kritisch tegen het licht durven houden", verklaart Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) de keuze. Het VRT-aanbod blijft digitaal beschikbaar (uiteraard in binnen- én buitenland, red.) via de online platformen VRT NU, VRT NWS en de VRT radio-apps.



"We hebben daarom beslist om de overeenkomst met BVN niet te verlengen en te kiezen voor andere samenwerkingsvormen die meer aangepast zijn aan de noden van de huidige mediagebruikers. Want laat het duidelijk zijn: we willen in de toekomst sterk blijven samenwerken met Nederland, onder meer via de VRT. Over hoe dat er concreet zal uitzien is er op dit moment nauw overleg met mijn Nederlandse collega.”