Europese Commissie keurt 4 miljard extra Franse staatssteun voor Air France goed

In ruil voor de steun moet Air France wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een aantal start- en landingsrechten op de overbelaste luchthaven van Parijs Orly opgegeven worden. Daar heeft Air France een aanzienlijke marktmacht. Air France krijgt ook een aantal beperkingen opgelegd op het gebied van overnames, de terugkoop van aandelen, dividenduitkeringen en de beloning van het management.

De Europese Commissie benadrukt ook dat KLM, de Nederlandse tak van Air France-KLM, niet voor de steun in aanmerking komt, noch de dochterondernemingen van de Nederlandse maatschappij. De Nederlandse staat heeft het pakket maatregelen ook goedgekeurd en gaf aan met de Europese Commissie in gesprek te blijven over mogelijke kapitaalversterkende maatregelen voor KLM.