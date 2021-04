Corona-overtreders voortaan pas vanaf derde overtreding voor de rechter: "Rechtbanken konden niet meer volgen"

En dat heeft te maken met de werklast voor de rechtbanken: "We worden geconfronteerd met tienduizenden zaken, en we zien dat de politierechtbanken en correctionele rechtbanken niet meer kunnen volgen. Daardoor vertragen de zaken. Het is belangrijk dat we die werklast kunnen verlagen. Want het ergste dat kan gebeuren, is dat de politie een overtreding vaststelt, en dat er geen gevolg komt voor de rechtbank. Dan geef je een nefast signaal."