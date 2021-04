De oude Payconiq-app verdwijnt binnenkort: "Stap over op de Payconiq by Bancontact-app"

De oude app wordt stopgezet

De Inspecteur van Radio 2 krijgt de laatste tijd veel vragen over een mail van het betaalbedrijf Payconiq by Bancontact. "Via deze weg brengen we je op de hoogte dat de oude Payconiq-app binnenkort verdwijnt in België. Stap over op de Payconiq by Bancontact-app."

Luisteraars maken zich zorgen dat het oplichting zou zijn. Temeer omdat de link naar de pagina op de website van Payconiq niet werkt. Woordvoerder Lotta De Meulenaere stelt meteen gerust. "Het bericht is echt. De oude Payconiq-app verdwijnt binnenkort. Er is sinds twee jaar ook een app "Payconiq by Bancontact". Die twee bestaan nu naast elkaar en dat is niet de bedoeling." Het bedrijf beslist daarom om de oude app stop te zetten en gebruikers naar de nieuwe app te leiden.

Dat de link in de mail niet werkt, is een technische fout. "Dat gaan we rechtzetten", zegt De Meulenaere. "We zullen de mail opnieuw uitsturen met een werkende link, zodat iedereen de nodige info kan terugvinden."

Technische problemen zou niet mogen

Op dit moment gebruiken nog veel Belgen de oude versie. "Zo’n 18.000 Belgen hebben de afgelopen 2 maanden de oude Payconiq-app gebruikt, zonder dat ze de Payconiq by Bancontact-app op hun toestel hebben. We hebben hen allemaal aangeschreven met de raad de nieuwe app te downloaden", zegt De Meulenaere.

Overstappen zou geen problemen mogen opleveren. Volgens De Meulenaere hoef je geen schrik te hebben dat mobiel betalen niet meer zal lukken met je toestel. "De nieuwe app werkt op exact dezelfde smartphones als de oude. Als de Payconiq-app nog werkt op je telefoon, zal dat ook gelden voor de Payconiq by Bancontact-app."

Nieuwe opties

Volgens De Meulenaere is de nieuwe app net zo veilig en snel als de oude, maar biedt hij een hoop extra functionaliteiten en diensten.

"De app is te gebruiken in de winkel, voor online betalingen en voor betalingen tussen vrienden. Maar Je kunt er evengoed facturen mee betalen. En sinds kort kun je rechtstreeks in de app ook een ticket aankopen voor de trein, de tram of de bus."