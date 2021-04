"Sahara van De Panne" is hersteld: "Maar 3 zulke gebieden in Europa, bij ons, in Denemarken en Zuid-Frankrijk" 

Die planten en dieren zijn wel belangrijk om in stand te houden, vertelt boswachter Johan Lamaire: "Dat gaat over orchideeën, parnassia, rugzeepad, dat is een amfibie. Op Europees en zelfs internationaal niveau hebben we een grote verantwoordelijkheid om die pannes te vrijwaren."

Om de duinen in hun oorspronkelijke staat te herstellen, werd 7 hectare helmgras en duindoorn weggehaald. Nu alle begroeïing weg is, kan de wind er weer volop stuiven en de flora en fauna herstellen. Je kan het zelf gaan bekijken in die Westhoekduinen, maar blijf dan wel op de wandelpaden.