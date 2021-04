Denemarken voert versoepelingen in met vaccinatiepaspoort

In Denemarken worden versoepelingen van de coronamaatregelen ingevoerd, veel van deze versoepelingen hangen samen met het gebruik van het zogenaamde “coronapaspoort”. In het paspoort wordt opgenomen of de houder gevaccineerd is, eerder besmet is geweest of in de afgelopen 72 uren een test heeft ondergaan. Met dit paspoort kan je dan toegang krijgen tot diensten als kappers of restaurants.

Zo mogen vanaf vandaag een aantal beroepen zoals kappers en tattooshops opnieuw de deuren openen. Denemarken heeft, net als heel wat andere Europese landen, een beveiligd digitaal ID-systeem, namelijk NemID. Het geeft de Denen toegang tot verschillende online platforms, zoals websites van de overheid, en ook hun medisch dossier is toegankelijk. De testresultaten van de Denen zijn ook op dit platform te raadplegen.

Denemarken wil deze pas een sleutelrol laten spelen in verdere versoepelingen. Ook Zweden overweegt een dergelijk systeem. Israël heeft al een gelijkaardig paspoortsysteem ingevoerd. De zogenaamde “Green Pass” is beschikbaar voor iedereen die gevaccineerd is of hersteld is van COVID-19. De Israëli’s tonen de pas om toegang te krijgen tot faciliteiten als hotels, sportscholen of theaters. Je kan een papieren certificaat verkrijgen, daarnaast bestaat er ook een app. Bovendien heeft Israël een overeenkomst gesloten met Griekenland en Cyprus, zodat Israëlische burgers met deze pas naar beide landen kunnen reizen. Ook Denemarken bekijkt of ze de pas kan uitbreiden om Internationaal reizen mogelijk te maken. En ook de EU werkt aan een ​​"coronacertificaat" nu de zomer nadert.