Eerstelijnszone Kempenland roept op om alleen lokale reservelijst te gebruiken: "Anders veel extra werk en verwarring"

De centrale reservelijst is nog niet uitgerold in heel het land. Maar vanaf ze ook in de Eerstelijnszone Kempenland beschikbaar is, zal men de lijst er voor alle duidelijkheid wel gebruiken. "Maar de kans bestaat altijd dat er enkele mensen tussen de mazen van het zullen glippen. Hopelijk kunnen we de lijsten digitaal met elkaar vergelijken, zodat dat niet gebeurt. Anders is er ook geen beginnen aan", aldus Bayens.