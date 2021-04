Eerste studenten helpen mee in vaccinatiecentrum Flanders Expo in Gent: "De mensen zijn gelukkig dat ze eindelijk hun vaccin krijgen"

Studenten van verschillende hogescholen gaan binnenkort stage lopen in de verschillende vaccinatiecentra. Naast vrijwilligers en vaste medewerkers is de hulp van de stagiaires gewenst. De eerste studenten van de Arteveldehogeschool starten vandaag met hun stage in het vaccinatiecentrum in Flanders Expo in Gent. Op dit moment zijn er nog niet veel stagiaires nodig, maar vanaf mei en juni zal de hulp van de studenten wel nuttig zijn, zegt coördinator Michiel Van Lyssebetten van het vaccinatiecentrum in Gent, en van de eerstelijnszone Gent. "We starten nu al met de studenten zodat ze goed ingewerkt zijn tegen de grote piek."