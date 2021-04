Turnhoutse zeescouts start als eerste in Vlaanderen met Akazee-tak, voor kinderen met een mentale of fysieke beperking

Akazee is gebaseerd op het bestaande Akabe, de werking binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen voor kinderen en jongeren met een beperking. "Vorig jaar hadden we een lid met een beperking die ons jammer genoeg heeft moeten verlaten, omdat we niet de juiste begeleiding konden geven", vertelt Lotte Eilers die leiding geeft bij Toxandria op Radio 2 Antwerpen.

"We vinden dat iedereen moet kunnen genieten van zeescouting , en daarom besloten we om nog een tak op te richten, zodat iedereen welkom is".