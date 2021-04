Eminence grise Willink Nederlandse informateur

Dat de VVD als grootste partij onmisbaar is om een nieuw kabinet in de steigers te zetten en dat die partij vierkant achter haar leider blijft staan, opent mogelijkheden voor Rutte. Niemand in de VVD heeft voldoende gravitas om de plaats van Rutte in te nemen, de VVD is de voorbije jaren zonder meer “de partij van Rutte” geworden. En de Nederlandse politiek is hopeloos versnipperd, wat maakt dat al een monstercoalitie nodig zou zijn om Rutte uit het Torentje weg te houden.