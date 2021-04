Extra politiepatrouilles station Deinze na vechtpartij hangjongeren: "Ze moeten zich gedragen in onze stad"

Naast de bijkomende patrouilles op verschillende manieren (niet alleen met de combi, ook in burger, te voet of met de fiets) wordt er zelfs gesproken over een wijkcommissariaat in het station zelf, zegt de burgemeester. "Maar in de eerste plaats moeten die jongeren beseffen dat ze zich moeten gedragen in onze stad. Daarvoor moeten we zorgen dat die hard aangepakt worden als ze dat niet doen."