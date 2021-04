Turnster uit Geraardsbergen in selectietraject voor Belgisch nationaal team voor Olympische Spelen

Enghels heeft al een indrukwekkende sportcarrière achter de rug: “Toen ik 7 jaar was ben ik begonnen met turnen. In Geraardsbergen ben ik dan in een clubje gestart. Nu train ik in de Topsporthal in Gent. Ik heb al aan een aantal internationale wedstrijden meegedaan, zoals Europees Kampioenschap voor junioren. Daar heb ik ook de finales gehaald. In 2018 was ik Belgisch kampioen in het turnen. Ik was ook vijfde in het Europees Kampioenschap turnen op een balk.”