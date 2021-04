Is inbraak in Vilvoordse frituur het werk van beruchte frituurbende uit de streek?

Opnieuw is in de regio rond Grimbergen, Zemst, ingebroken in een frituur. Deze keer sloegen dieven toe in frituur 't Abeeltje in Vilvoorde. De daders geraakten echter niet binnen, maar zorgden wel voor zo'n 6.000 euro aan schade. Of deze inbraak gelinkt kan worden aan de andere feiten in de regio is nog niet duidelijk.