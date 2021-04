Staden geïnteresseerd in zelftests: "Gemeentehuis is nog dicht tot na paasvakantie door besmetting bij personeel" 

Die zelftests voor de steden en gemeenten zijn bedoeld voor het personeel in het gemeentehuis. Er wordt nog gekeken welke leverancier de beste voorwaarden heeft. Je kan de test zelf uitvoeren met een neuswisser die zo'n 2 centimeter in je neus gaat. Binnen het kwartier weet je dan of je besmet bent of niet. Als je positief bent, moet je toch nog naar de dokter om de besmetting en contacten te registreren.