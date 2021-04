Gemeenteraadslid uit Ternat verkiest binnenspeeltuin boven schepenambt 

Burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V en Volks) begrijpt de beslissing van De Nil en is ervan overtuigd dat ze als gemeenteraadslid ook nog veel kan betekenen voor de inwoners van Ternat. "We vinden het natuurlijk jammer, maar we begrijpen dat ze voluit wil gaan voor de heropstart van de speeltuin en de uitbreiding van haar horecazaken", zegt Henderickx. "We zijn er ook van overtuigd dat de Ternatse bevolking ook in de toekomst zal kunnen rekenen op haar engagement."