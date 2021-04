Gent werkt aan voetgangersplan: "We willen dezelfde inspanning doen als voor de fietsers"

"We willen dat de mensen de stap zetten naar wandelen," legt schepen Watteeuw uit. "En daarom moeten we met de stad onder andere de voetpaden aanpakken. We gaan daarvoor een voetgangersplan opmaken." De stad krijgt vaak vragen van voetgangers. Of ze niet hetzelfde willen doen zoals ze voor de fietsers doen. Voor hen heeft Gent een heus fietsbeleid uitgewerkt. "We krijgen de vraag om dezelfde inspanning te doen. En dat gaan we doen. Stappen is gezond en duurzaam."