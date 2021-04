BEKIJK: Gentse Farcetheater brengt online parodie op "Komen eten" met "Komen fretn"

Ondertussen is hij al lang niet meer present op televisie. Al heel lang is hij zaakvoerder van een drukkerij in Nukerke. Maar zijn hart ligt wel al vele jaren in de amateur theaterwereld waar hij sinds zijn 16 jaar in actief is. Toen het voorstel kwam van bezieler van het Gentse Farcetheater, Anthony Van Caeneghem (afkomstig uit Mullem, ook in de Vlaamse Ardennen zoals Deriemaeker), hoefde hij niet lang na te denken, zegt hij bij Radio 2 Oost-Vlaanderen: "Anthony is de drijvende kracht achter het Farcetheater. Hij had mijn naam in het wereldje al horen waaien en contacteerde mij: we willen de mensen doen lachen."