Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gladheid: "Wegdektemperaturen zakken deze nacht onder vriespunt"

"De strooidiensten van AWV staan tot en met de 4e maandag van april in “wintermodus”. Dat betekent dat er nog voldoende materiaal aanwezig is dat klaar is om onmiddellijk uit te rijden waar en wanneer nodig."

"Er wordt aangeraden om het rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden, zeker de snelheid aan te passen bij winterse buien en voldoende afstand te houden. Door de avondklok kan het preventief gestrooide zout ook minder goed ingereden worden. Zeker na middernacht is extra waakzaamheid aangewezen."