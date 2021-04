Groenland houdt lokale verkiezingen (en toch kijken grootmachten als de VS, Rusland en China met argusogen mee)

"Zo heeft de Black Lives Matter-beweging ook in Groenland voet aan de grond gevonden. Afgelopen zomer was er een hele rel over een standbeeld van Hans Egede in de hoofdstad Nuuk. Hij was een missionaris uit Denemarken die in 1721 naar Groenland kwam en het eiland kerstende. Het standbeeld kijkt uit over de haven in de richting van Kopenhagen. Tegenstanders hebben het besmeurd en wilden het weg. Uiteindelijk is het blijven staan."