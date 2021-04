Jordaanse prins Hamzah belooft trouw te blijven aan koning Abdullah, na kritische videoboodschap

Hamzah is een halfbroer van koning Abdullah. Na het overlijden in 1999 van koning Hoessein - hun vader - duidde de kersverse koning Abdullah Hamzah aan als kroonprins. Vijf jaar later ontnam hij hem die titel weer, zonder iemand anders aan te duiden. In 2009 werd prins Hoessein aangeduid als kroonprins, de oudste zoon van Abdullah.

Afgelopen weekend maakte Hamzah in een videoboodschap bekend dat hij onder huisarrest is geplaatst. Hij ontkende daarin dat hij betrokken is bij een complot tegen de huidige koning, maar hij uitte wel kritiek op de machthebbers in zijn land. "Ik ben niet de persoon die verantwoordelijk is voor de ineenstorting van het bestuur, voor de corruptie en voor de incompetentie die de afgelopen 15 tot 20 jaar heerst in onze bestuursstructuur."

De Jordaanse autoriteiten zeiden dan weer dat Hamzah banden heeft met "buitenlandse partijen" die het land willen destabiliseren en dat hij betrokken was bij de voorbereiding van een staatsgreep. Gisteren heeft koning Abdullah aan zijn oom, prins Hassan, gevraagd te bemiddelen. Na de ontmoeting ondertekende Hamzah de brief waarin hij zijn steun en loyaliteit aan zijn oudere halfbroer Abdullah beloofde.

Koning Abdullah heeft intussen steunbetuigingen gekregen uit Arabische landen, maar ook uit de Verenigde Staten.