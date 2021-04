Vorm van je hersenen blijkt genetisch sterk verbonden met die van je gelaat (maar dat zegt niks over je gedrag)

"Veel syndromen in de hersenen kunnen we makkelijk herkennen omdat we duidelijke kenmerken in het gelaat zien. Andere syndromen geven echter erg subtiele afwijkingen in het gelaat. Als we die niet herkennen, kunnen we die ook niet vaststellen. De bedoeling van dit onderzoek is om een breder inzicht te geven in de totale variaties tussen individuen."