Hoe een testprik voor minister Bart Somers wereldwijd fake nieuws werd

Alternatieve videosites spelen een grote rol in de verspreiding van dergelijke video's. Ze worden geüpload op BitChute, Clideo of andere sites die in tegenstelling tot Facebook of YouTube niet, of slechts in mindere mate, aan inhoudelijke screening doen.

Zo zijn er verschillende versies van het originele filmpje terug te vinden op Clideo en BitChute. Eén daarvan is een schermopname van een Instagrambericht van "Rise Up Melbourne", een profiel van Australische antivaxers. Dat toont het fragment van 7 seconden twee keer na elkaar en beweert dat de vaccinatie zonder naald bedoeld is "om ons uit te lachen, een kenmerkende zet van de Duivel". Volgens "Rise Up Melbourne" zijn tegenstanders van vaccinatie verwikkeld in "een spirituele oorlog tegen het kwade". Deze variant van de video duikt vervolgens ook talloze keren op in socialemediaberichten van antivaxers.