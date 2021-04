IMF verwacht dat meeste economieën relatief snel herstellen van de coronacrisis

De economische schade van de coronacrisis zal minder groot zijn dan eerder was verwacht. In zijn nieuwe groeiprognoses verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de wereldeconomie de komende twee jaar vrij fors zal groeien: met 6 procent in 2021 en met 4,4 procent in 2022. Dat heeft te maken met de vrij snelle uitrol van de vaccinatiecampagne in veel landen en met de plannen om fors te investeren.