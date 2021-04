Imker uit Wijnegem bouwt oude kauwgomautomaat om tot voedselbank voor bijen

In Wijnegem staat sinds kort een bijenzaadautomaat. Het is een oude kauwgomautomaat, maar dan met zaden van bloemen en plantjes waar bijen dol op zijn. Als je 50 cent in de automaat steekt, krijgt je een zadenmix in de plaats, die je dan in je tuin kan planten om de bijen te helpen. "Het gaat heel slecht met de bijen omdat er te weinig voedsel is, op deze manier hoop ik daar iets aan te doen", zegt Imker Bart Lenaerts.